Конкурс детских и молодежных проектов "Энергомарафон-2019" стартует в Беларуси

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Республиканский конкурс детских и молодежных проектов по экономии и бережливости "Энергомарафон-2019" стартует в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Департаменте по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации.

Отборочные этапы пройдут в каждой области и Минске с подведением итогов в январе-феврале 2020 года. Заключительный этап состоится на базе учреждений образования Минской области в марте-апреле будущего года.

Конкурс проводится в номинациях "Проект практических мероприятий по энергосбережению", "Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов", "Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов", "Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования".

"Энергомарафон" нацелен на формирование у детей и молодежи активной социальной позиции по рациональному использованию энергоресурсов, бережному отношению к окружающей среде. Также он направлен на выявление и распространение эффективного опыта учреждений образования по организации энергосбережения. -0-