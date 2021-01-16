Конкурс детских рисунков на экологическую тематику пройдет в Беларуси

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику стартует 1 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, которое выступает организатором.

"Конкурс проводится для формирования экологической культуры детей, воспитания у них бережного отношения к природе. В нем могут принимать участие воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи в двух возрастных группах: от 3 до 5 лет и от 6 до 10 лет", - рассказали в пресс-службе.

На конкурс допускаются работы, выполненные в течение года. Каждая из них сопровождается информационным листом участника конкурса с указанием наименования учреждения образования, фамилии, имени и возраста автора, почтового адреса и контактного телефона. Работы представляются в цветном варианте на листах форматом от А4 до А1. "При рассмотрении работ члены оргкомитета учитывают полноту раскрытия темы номинации, количество, воспитательную и общественную ценность, яркость и оригинальность подачи материала", - отметили в Минприроды.

Конкурс проводится в три этапа. На первом (с 1 февраля по 1 марта) определяются лучшие работы на районном и городском уровнях. На втором (с 2 марта по 1 апреля) выберут лучшие рисунки на областном уровне. Итоги конкурса в целом подведут 2 апреля - 1 мая. В каждой возрастной группе определят тройку победителей. Остальные работы вернут участникам.

Награждение победителей первого этапа конкурса проводят районные и городские организационные комитеты, второго - областные, третьего - республиканский оргкомитет.-0-