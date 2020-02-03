Конкурс детских рисунков на экотематику проходит в Беларуси

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику стартовал в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, которое выступает организатором.

Творческое состязание проводится в двух возрастных группах - от 3 до 5 лет и от 6 до 10 лет. Каждая работа должна сопровождаться информационным листом участника. В нем указываются учреждение образования, фамилия, имя и возраст автора, почтовый адрес и контактный телефон. Работы представляются в цветном варианте на листах форматом от А4 до А1.

Конкурс проходит по 1 мая в три этапа. На первом (по 1 марта) определяются лучшие работы на районном и городском уровнях. С 2 марта по 1 апреля выберут лучшие рисунки на областном уровне. Итоги конкурса в целом подведут 2 апреля - 1 мая. В каждой возрастной группе определят тройку победителей.

"Награждение победителей первого этапа конкурса проводят районные, городские, городские и районные, Минский городской организационные комитеты, второго - областные организационные комитеты, третьего - республиканский организационный комитет", - пояснили в Минприроды.-0-