Конкурс детского рисунка "Мы, белорусы - единый народ" организовали минские нотариусы

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс детского рисунка "Мы, белорусы - единый народ" стартовал сегодня в Минском городском нотариальном округе. Идея его проведения родилась у представителей Совета молодых нотариусов Белорусской нотариальной палаты от столичного округа. Такая информация размещена на сайте БНП, сообщает БЕЛТА.

Основной замысел организаторов - поддержать талантливых детей и подростков, посмотреть, как самые юные представители общества понимают и смотрят на взрослые ценности - единство, патриотизм, национальную идентичность.

Возраст участников - а это дети и внуки работников и нотариусов Минского городского нотариального округа - от 4 до 14 лет. В зависимости от возраста все участники будут представлять свои работы в трех группах: от 4 до 6 лет, от 7 до 9 и от 10 до 14 лет. Рисунки, которые должны отражать тему конкурса, могут быть выполнены удобным автору способом: на любом материале (ватман, картон, холст и т.п.) и в любой технике (масло, акварель, тушь, фломастеры, цветные карандаши, мелки и др.). Размер самой работы не должен превышать формат А3 (29,7х42 см).

Конкурсная комиссия, в которую вошли нотариусы округа, в том числе представители Совета молодых нотариусов, а также работники Минской городской нотариальной палаты, каждую работу будут оценивать по пятибалльной системе. Победители и призеры получат дипломы, но и без памятных подарков никто из участников не останется.

Работы на конкурс можно присылать по 31 марта как по почте (с пометкой "На конкурс детского рисунка"), так и лично принести в офис Минской городской нотариальной палаты (адрес: 220026, Минск, ул.Красная, 5).

Результаты станут известны к середине апреля.-0-