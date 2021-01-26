Конкурс детского рисунка "Нам мир завещано беречь" пройдет в Беларуси в I полугодии

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общественное объединение ветеранов проведет в этом году конкурс детского рисунка "Нам мир завещано беречь", посвященный героическим страницам истории Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА заместитель председателя БООВ Юрий Дедков.

"Воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к памяти защитников Отечества, героическим подвигам, совершенным в годы Великой Отечественной войны, остается в актуальной повестке дня. Через творчество мы в том числе стремимся формировать такие нравственные качества, как героизм и патриотизм", - сказал Юрий Дедков.

Конкурс проводится в трех возрастных номинациях: 5-7 лет, 8-11 и 12-15. Участники могут присылать свои конкурсные работы по трем темам: "Подвиги героев в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "Праздник Победы глазами детей", "Дорогие мои ветераны".

Конкурс пройдет в два этапа. На первом - до 30 апреля - определят лучшие работы на региональном уровне из числа рисунков, направленных в адрес ветеранских организаций областей и Минска. Второй этап состоится с 1 мая по 1 июня: лучшие региональные работы рассмотрит республиканский совет БООВ.

Ожидается, что итоги конкурса будут подведены до 20 июня 2021 года. Призеры в каждой возрастной группе получат грамоты и ценные подарки.-0-