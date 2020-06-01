Конкурс детского творчества к 98-летию адвокатуры объявлен в Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) объявила творческий конкурс среди детей и внуков адвокатов, посвященный 98-летию со дня образования адвокатуры Беларуси. Такая информация размещена на сайте БРКА, сообщает БЕЛТА.

Работы принимаются по пяти номинациям: "Рисунок", "Фото", "Видеоролик", "Произведение прозы", "Стихотворение". Они должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. Победителей определят в трех возрастных категориях: от 5 до 10 лет, от 10 до 13 лет и старше 14 лет. Заявки принимаются по 20 июня.

Итоги будут подведены до 27 июня. Победителей наградят ценными призами, все участники конкурса получат дипломы.

Конкурсные работы следует направлять либо на электронный адрес info@rka.by с пометкой "Конкурс БРКА", либо на почтовый адрес Белорусской республиканской коллегии адвокатов: 220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10, пресс-служба БРКА, с пометкой "на детский конкурс".

Организатором творческого состязания выступает Белорусская республиканская коллегия адвокатов при участии общественного объединения "Белорусский республиканский союз юристов".

Конкурс проводится для создания условий для творческой самореализации детей, развития познавательного интереса к теме защиты прав ребенка и профессии адвоката.-0-