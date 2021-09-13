13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс для будущих юристов по разрешению коммерческих споров стартовал в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Белорусского республиканского союза юристов, сообщает БЕЛТА.

Конкурс призван популяризировать международный коммерческий арбитраж как альтернативный способ разрешения коммерческих споров, повысить уровень подготовки студентов юридических вузов и стимулировать их интерес к изучению международного частного права и международного коммерческого арбитража.

Состязание проводится на основе Арбитражного регламента Международного арбитражного (третейского) суда "Палаты арбитров при Союзе юристов" (вступил в силу 1 января 2021 года), разработанного на базе Арбитражных правил UNCITRAL.

Команда, которая пожелает стать участником, может представлять юридическое высшее учебное заведение или юридический факультет, а также любое высшее учебное заведение, в образовательной программе которого есть правовые дисциплины. Количество команд, представляющих одно высшее учебное заведение, не ограничивается.

Участниками могут быть студенты, магистранты, аспиранты высшего учебного заведения, а также те, кто обучается в нем по иным программам. В состав команды могут входить от одного до десяти человек.

Конкурс состоит из двух этапов: письменного (подготовка и направление меморандумов истца и ответчика по вопросам юрисдикции и существу спора) и устного (представление позиции истца и ответчика в устных слушаниях). Устные слушания пройдут 16-17 декабря в смешанном формате (онлайн/оффлайн) в три раунда, по результатам финального и определится победитель.

Для участия в конкурсе команде необходимо до 5 октября направить на e-mail конкурса moot@arbchamber.by регистрационную форму, размещенную на официальных интернет-страницах организаторов, а также прислать меморандум истца до 20 октября и ответчика до 10 ноября.

Организаторами конкурса выступают Комиссия ООН по праву международной торговли UNCITRAL, Белорусский республиканский союз юристов, юридический факультет Белорусского государственного университета и Международный арбитражный (третейский) суд "Палата арбитров при Союзе юристов".-0-