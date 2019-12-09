Конкурс "ИКТ-обозреватель" стартовал на журфаке БГУ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс для молодых журналистов "ИКТ-обозреватель", который стартовал сегодня на факультете журналистики БГУ, будет посвящен Году малой родины, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила на торжественной церемонии презентации конкурса декан журфака Ольга Самусевич, начинающим журналистам важно идти в ногу со временем, использовать технологические новинки, уметь писать об IT-технологиях, за которыми будущее как страны, так и малой родины студентов. Вклад в это внесет и международный конкурс, который во взаимодействии с Министерством образования, Министерством связи и информатизации запускает компания Huawei. В этом году ведомства подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает реализацию различных проектов также в области образования. Один из них - впервые проводимый в стране конкурс "ИКТ-обозреватель".

Директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Фу Хаоюй рассказал о том, что победитель конкурса поедет в Китай в составе группы студентов по программе "Семена будущего". "Информационные технологии стремительно развиваются в Беларуси, на государственном уровне делается большая ставка на цифровую экономику, - подчеркнул директор. - Мы также стремимся внести свой вклад в эти процессы, предоставляя возможность белорусским студентам пройти образовательную IT-программу по проекту "Семена будущего", который успешно реализуется в Беларуси в течение шести лет".

Конкурсантам предстоит писать о 5G и облачных технологиях, умном доме и искусственном интеллекте, а также представить свое видение перспектив IT в Беларуси. На протяжении трех отборочных этапов участникам нужно будет проявить журналистские навыки, в том числе в написании эссе, информационных статей, создании видео и многом другом. Тот, кто по оценке жюри, состоящего из представителей белорусских СМИ, продемонстрирует наиболее высокий уровень мастерства, креативности и глубину понимания темы, будет награжден поездкой в КНР.

Во время презентации конкурса можно было узнать много интересного из сферы информационно-коммуникационных технологий, а также зарегистрироваться на первый этап конкурса.-0-