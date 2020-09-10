Конкурс Junior Skills Belarus объединит 116 участников по 9 компетенциям

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс по основам профессиональной подготовки среди школьников Junior Skills Belarus объединит 116 участников по 9 компетенциям, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора Республиканского центра инновационного и технического творчества Алла Герасимук.

"В этом году в Junior Skills Belarus будут принимать участие 116 учащихся, оценивать их работы будут 85 экспертов, - рассказала Алла Герасимук. - Конкурс проходит в 2 возрастных категориях: 10-13 и 14-17 лет. Как правило, каждый год у нас находятся ребята-вундеркинды, которые еще не достигнув десятилетнего возраста, хотят поучаствовать и проявить свои способности. На этот раз у нас тоже есть такой парень, который в 9 лет стал победителем областного этапа и будет принимать участие в республиканском конкурсе".

Junior Skills Belarus пройдет во время Республиканского конкурса профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills Belarus - 2020, который состоится 15-18 сентября. "Вместе с тем сами задания рассчитаны на меньшее количество часов. В основном это два конкурсных дня по 4 часа каждый. Хотя есть такие компетенции как "прототипирование" и "инженерный дизайн CAD", где ребята будут работать по 8 часов", - отметила замдиректора центра.

Алла Герасимук подчеркнула, что движение Junior Skills возникло в 2015 году. Его основная цель - знакомство школьников с миром современных профессий, что поможет им в дальнейшем определиться с выбором своего профессионального пути. Как показывает практика, многие ребята успешно используют опыт участия в соревнованиях и в дальнейшем поступают в те учебные заведения, которые связаны с той деятельностью, которой они занимались в рамках движения Junior Skills. "Наши ребята уже неоднократно принимали участие в международных соревнованиях и очень успешно. Они хорошо себя зарекомендовали на презентационных соревнованиях в Абу-Даби в 2017 году. Хочу похвастаться результатами 2019 года, когда в составе 5 команд с первого официального международного чемпионата Junior Skills в Казани мы привезли 4 серебряных и одну бронзовую медали. То есть наши ребята доказывают, что они конкурентоспособны на международном уровне", - добавила она.-0-

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