Конкурс юных флористов пройдет 6 декабря в Республиканском центре экологии и краеведения

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском центре экологии и краеведения 6 декабря начнет работу выставка "Лед. Цветы. Фантазия", во время которой состоится конкурс юных флористов и педагогов дополнительного образования детей и молодежи, сообщили БЕЛТА в учреждении образования.
"Юные флористы и руководители объединений по интересам флористического направления 6 декабря проведут конкурсные показательные выступления в номинациях "Бумажные истории" и "Флористическая корона", где нужно будет создать букет из живых цветов на рукотворном каркасе из бумаги и украшения из природного материала", - отметили в центре.
Затем работы конкурса будут представлены на республиканской выставке "Лед. Цветы. Фантазия". Всего на ней будет демонстрироваться более 200 творческих работ: рождественские венки необычной формы, елочные игрушки из природных материалов, флористические коллажи и скульптуры, сказочные герои.
"Посетители выставки смогут насладиться сказочной волшебной красотой, почувствовать аромат Рождества и по-новому взглянуть на мир глазами детей", - подчеркнули организаторы.
Экспозиция "Лед. Цветы. Фантазия" будет работать до 16 января.-0-
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