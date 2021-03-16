Конкурс литературного творчества проходит в БГПУ

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс литературного творчества "незаВЕРШаныя творы" проходит с 15 марта по 30 апреля в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"К участию в конкурсе принимаются литературные произведения собственного сочинения на белорусском и русском языках, написанные в прозаической или поэтической форме, в следующих номинациях: "Мая Alma mater кранае нябёсы і танкаўскім вершам па Мінску ляціць" (произведения, посвященные БГПУ), "На вялікія справы і сэрца вялікае" (произведения, посвященные профессии "Учитель"), "Мы агульнай з'яднаны Радзімай" (посвященные Году народного единства), "Была вайна. Зямля гарэла" (посвященные Великой Победе), "Маладыя гады, маладыя жаданні" (любовная, пейзажная, философская)", - рассказали в вузе.

Для участия приглашаются студенты и магистранты высших учебных заведений, а также учащиеся учреждений общего среднего образования. Учредителем конкурса является ректорат БГПУ. Организаторами - студенческий совет БГПУ, центр студенческого творчества.-0-