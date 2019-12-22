Конкурс литературного творчества студентов вузов объявлен в Беларуси

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлен конкурс литературного творчества студентов учреждений высшего образования "Автограф-2020". Проект, посвященный 75-й годовщине Великой Победы и Году малой родины, пройдет с января по ноябрь 2020 года. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

Цели республиканского конкурса - формирование ценностного отношения молодежи к историко-культурному наследию белорусского народа, поддержка творческих инициатив, создание оптимальных условий для развития и самореализации молодежи. К участию приглашаются студенты учреждений высшего образования дневной формы обучения - индивидуальные авторы и авторские коллективы, творческие объединения, литературные кружки, студии.

Тематика работ конкурса: "Трылогія малой радзімы: існасць", "Код истории: ровесник, подвиг, победа", "Сваімі словамі: нарысы пра будучыню". Работы представляются в следующих жанрах, направлениях и формах литературного творчества: поэзия - баллада, стихотворение, стихотворение в прозе, цикл стихотворений, проза - рассказ, новелла, миниатюра, отрывок из повести, короткая повесть, публицистика - эссе, очерк, интервью, репортаж, монолог, биографические заметки, фантастика - произведения прозаического и поэтического жанров - футурологические эссе, интервью с вымышленными героями, письма в будущее, путешествия в прошлое.

Конкурс проводится в два этапа. Работы (печатный экземпляр и электронная версия на CD) до 30 сентября 2020 года необходимо отправлять на адрес Национального центра художественного творчества детей и молодежи с пометкой "Автограф". Затем республиканское жюри определит победителей (I место) и призеров (II и III места) в каждой номинации.

Награждение победителей и призеров состоится в ноябре 2020 года во время мероприятий республиканского молодежного форума. Положение о проведении конкурса размещено на сайтах организаторов: Министерства образования и Национального центра художественного творчества детей и молодежи.-0-