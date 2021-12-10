Конкурс на лучшее достижение в стройотрасли стартовал в Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз строителей Беларуси объявил о старте республиканского конкурса на лучшее достижение в строительной отрасли по итогам 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Участниками конкурса могут выступать организации и предприятия строительного профиля независимо от формы собственности, а также учреждения образования, готовящие специалистов для строительной отрасли, и другие организации.

Победители и лауреаты будут определены в апреле 2022 года в восьми номинациях: "Организация года", "Руководитель года", "Объект года", "Экспортер года", "Технология года", "Продукт года", "Энергосбережение" и "Развитие регионов малых и средних городских поселений".

"Участие в конкурсе дает возможность продемонстрировать достижения организации, презентовать ее в средствах массовой информации, обменяться опытом с ведущими организациями строительной отрасли, а также в случае победы использовать отличительный знак самого конкурса", - отметили в ведомстве.

Заявку на участие необходимо направить в Союз строителей до 15 марта 2022 года по адресу: 220036, г.Минск, ул. Р.Люксембург, 101, к.36.

Конкурс проводится ежегодно для дальнейшего развития строительной отрасли, стимулирования деятельности всех субъектов стройкомплекса к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и представляемых услуг, распространения передового опыта эффективно работающих организаций стройкомплекса, повышения инвестиционной активности организаций и предприятий, внедрения инноваций в строительной отрасли. Организаторами выступают Министерство архитектуры и строительства, Союз строителей Беларуси, республиканский комитет Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.-0-