Конкурс на лучший молодежный проект пройдет в БГУ

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ объявлен прием заявок на конкурс "Лучший молодежный проект". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Студенческие инициативы из шорт-листа получат грант для их реализации. К участию приглашаются студенты, магистранты в возрасте до 31 года. Работы оценят в номинациях "Факультет" и "Университет", - рассказали в пресс-службе.

Состязание пройдет в три этапа. На первом в декабре состоится прием заявок и открытая защита проектов. Также будут определены работы на получение финансовой поддержки. Второй этап предполагает реализацию проектов в течение 2021 года. На итоговой встрече в декабре следующего года состоится подведение итогов и награждение победителей.

Заявки принимаются до 20 ноября включительно, а пакет документов необходимо предоставить в управление воспитательной работы с молодежью БГУ. Ознакомиться с положением конкурса можно в группе ВКонтакте.

Общеуниверситетский конкурс "Лучший молодежный проект БГУ" проводится ежегодно с 2003 года. Мероприятие направлено на обеспечение информационной, технической, координационной и финансовой поддержкой студенческих инициатив.

В 2019 году обладателем гран-при стала образовательная программа "Вершина" молодежного актива студенческого городка БГУ. Инициатива направлена на развитие студенческого самоуправления, информационную поддержку актива, а также профилактику нарушений правил проживания в общежитиях вуза.

Организатором конкурса выступает управление воспитательной работы с молодежью БГУ.-0-