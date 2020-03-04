Конкурс на лучший отпущенный рыболовный трофей года проводится в Беларуси

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс "Лучший отпущенный рыболовный трофей года" проводится в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

"Суть конкурса проста: необходимо поймать крупную рыбу, измерить ее длину и выпустить. Все это нужно снять на фото- и видеокамеру. Рыболов, отпустивший самую крупную рыбу, кроме диплома и медали получает денежную премию в размере от 15 до 20 базовых величин (1 БВ - Br27)", - рассказали организаторы.

Участники состязания должны быть действительными членами БООР. В конкурсе десять номинаций, соответствующих различным видам рыб (с указанием трофейных размеров): лучший трофей щуки - от 65 см, леща - от 40 см, язя (голавля) - от 35 см, линя - от 30 см, белого амура - от 70 см, сазана (карпа) - от 50 см, жереха - от 60 см, судака - от 60 см, сома - от 100 см и окуня - от 35 см.

Для участия необходимо предоставить заявление в произвольной форме с указанием контактных данных заявителя, копию членского билета РГОО "БООР" с отметкой об уплате ежегодных членских взносов, информацию о трофее (место и дата поимки, размер трофея, снасть и др.), фотографии пойманной рыбы на фоне металлической линейки (рулетки) и рыболова с трофеем. При этом деления линейки (рулетки) должны быть различимы. Также нужно предоставить видеоматериал, подтверждающий, что живую рыбу отпустили в водоем. При этом видео должно непрерывно охватывать панораму рыболовных угодий, период от начала измерения до момента, когда рыбак отпустил рыбу.

Заявки на участие, фото- и видеоматериалы принимаются до 31 августа в электронном виде на ohota_boor@mail.ru либо по адресу: 220012, г. Минск, пер. Калинина, 16 (РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов").-0-