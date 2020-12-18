Конкурс на лучший ТЦСОН будет финансироваться из бюджета - Минтруда

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закреплены правовые основания для финансирования проведения конкурса на лучший территориальный центр социального обслуживания населения (ТЦСОН). Победителей будут определять на основе специальной рейтинговой оценки, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Новым постановлением Совета Министров внесены изменения в постановления от 28 июля 2011 года №1009 и от 5 января 2018 года №6. Второе из них - "О республиканском смотре домов-интернатов" - закрепляет правовые основания (расходные обязательства) для финансирования проведения конкурса на звание "Лучший территориальный центр социального обслуживания населения" из средств республиканского и местных бюджетов.

Предусматривается новый подход в методике определения победителей как на областном (для Минска - городском), так и на республиканском уровне. Призерами конкурса станут центры, занявшие три первых места на обоих этапах на основании рейтинговой оценки.

Актуализированы показатели, по которым будет оцениваться деятельность центров и выстраиваться их рейтинг. "Деятельность центров планируется "оцифровать" по группам показателей, которые отражают как основные направления их работы, так и вопросы трудовой и исполнительской дисциплины коллективов, их творческого потенциала. И введены дополнительные показатели оценки деятельности центров на случай одинакового рейтингового значения", - отметили в Минтруда и соцзащиты.

В целом оценивать учреждения будут по 40 основным показателям и 4 дополнительным.

Конкурс планируется проводить ежегодно. Для работников ТЦСОНов это дополнительная мотивация, а для всей системы - возможность обмениваться передовым опытом, совершенствоваться.

Проведение конкурса предусмотрено проектом государственной программы "Социальная защита" на 2021-2025 годы, который сейчас рассматривается правительством.-0-