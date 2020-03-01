Конкурс на лучшую публикацию об отцовстве проводится в Беларуси

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социально-просветительские учреждения "Отцовство", "Семейный центр "Папа может", общественное объединение "Совет отцов" города Минска при информационной поддержке Министерства информации проводят республиканский творческий конкурс на лучшую публикацию об отцовстве. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Основные цели и задачи конкурса - привлечение внимания общественности к проблемам отцовства, социальной безотцовщины, роли отца в семье и воспитании детей, формировании личности ребенка, а также активизация работы журналистов, направленной на освещение вопросов осознанного, вовлеченного отцовства, распространение опыта отцов, которые могут послужить примером для мужчин, популяризация традиционных семейных ценностей и ролей в семье, пропаганда здорового и ответственного образа жизни, профилактика разводов.

Во время творческого состязания будут рассматриваться лучшая статья (цикл статей) в печатных СМИ и интернет-ресурсах, лучший сюжет (цикл сюжетов) в электронных СМИ, лучшая публикация видео в СМИ или блоге. Для рассмотрения принимаются материалы, опубликованные и вышедшие в эфир в республиканских и региональных СМИ в период с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020-го. Заявки принимаются по 1 апреля, итоги будут подведены до 15 апреля. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте организаторов.-0-