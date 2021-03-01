Конкурс на премию правительства за достижения в области качества объявлен в Беларуси

Всебелорусское народное собрание
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 1 марта 2021
Минск Переменная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:08 В Чехии за соблюдением карантинных ограничений будут следить 26 тыс. полицейских В мире
14:51 ФОТОФАКТ: Лыжная гонка Minsk Ski Cup 2021 Спорт
14:39 Беларусь ограничила ввоз свинины из Гонконга из-за АЧС Экономика
14:36 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Вануату В мире
14:16 Советский район Минска стал лучшим в столице по итогам работы в 2020 году Регионы
14:14 Промопроект "Выбираем студотряд!" стартует в Беларуси 3 марта Общество
14:06 Рунец проведет 2 марта прямую телефонную линию Общество
14:03 В Ереване демонстранты с требованием отставки премьер-министра вошли в здание правительства В мире
14:01 Российские вакцины эффективно борются с новыми штаммами коронавируса - Путин В мире
13:29 В Минской области за три дня задержаны 33 бесправника Происшествия
13:29 Савиных высказал свою позицию о праворадикальной акции в польской Гайновке Политика
13:20 Конкурс на премию правительства за достижения в области качества объявлен в Беларуси Общество
13:14 Доллар и евро на торгах 1 марта подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:10 Совбез Армении осудил попытки втянуть Вооруженные Силы в политические процессы В мире
13:10 ФОТОФАКТ: Елена Леонович награждена орденом Почета Регионы
12:53 Женские образы в фарфоре представят в художественной галерее Савицкого Афиша
12:46 В Бресте могут появиться новые электронные проездные Регионы
12:45 За сутки в Беларуси зарегистрирован 961 пациент с COVID-19, выписаны 667 Общество
12:39 Завершено расследование ДТП с двумя погибшими в Витебском районе Происшествия
12:34 Более 110 инвестпроектов планируют реализовать в Гомельской области за пятилетку Регионы
12:25 В Минске за выходные задержаны 22 нетрезвых водителя Происшествия
12:25 Масленичные гулянья в "Бездежском фартушке" продлятся до 14 марта Культура
12:21 КГК исследовал объекты незавершенного строительства - проблема очень серьезная Общество
12:17 В НББ открылась выставка в помощь педагогам Общество
12:17 Акция МЧС "День безопасности. Внимание всем!" стартует 2 марта Общество
12:12 Астрономы открыли похожую на Землю планету Технологии
12:09 Минздрав ввел скидки до 25% на процедуры госрегистрации Общество
12:08 КГК готовит ряд законодательных инициатив для борьбы с выплатами зарплат в конвертах Общество
11:45 БУТБ аккредитовала первого брокера в Эстонии Экономика
11:44 В Беларуси за один день три человека попали под поезда Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
01 марта 2021, 13:20

Конкурс на премию правительства за достижения в области качества объявлен в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлен конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Премия присуждается юрлицам, независимо от форм собственности, за значительные результаты в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, а также за эффективное и социально ответственное ведение бизнеса.

Конкурс проходит по модели, соответствующей критериям премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг и модели делового совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM). "Это позволяет предприятиям-участникам строить свой подход в области менеджмента качества на принципах, применяемых их зарубежными партнерами", - отметили в Госстандарте.

Премия присуждается организациям с численностью работающих до 250 человек, от 250 до 1,5 тыс. и свыше 1,5 тыс. человек в пяти областях: производство непродовольственной продукции бытового назначения; производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции; производство продукции производственно-технического назначения (кроме вооружения и военной техники); оказание услуг и выполнение работ; выполнение работ и оказание услуг в области строительства.

Определяют победителей в два этапа: по результатам проверки представленных материалов и путем экспертизы на местах с оценкой в баллах. Ко второму этапу конкурса (экспертизе на местах) допускаются организации, набравшие в результате экспертной оценки материалов не менее 250 баллов.

Для подтверждения звания лауреата конкурса необходимо продемонстрировать улучшение деятельности по сравнению с результатами, достигнутыми при предыдущем участии в конкурсе; участие в аналогичных конкурсах в области качества в СНГ и Европе; меры по пропаганде достижений в области качества и эффективного менеджмента и распространению передового опыта. В 2021 году право подтвердить звание лауреата имеют организации - лауреаты премии 2018 года.

Определяет лауреатов и дипломантов, а также обладателей специальных наград конкурса (в номинациях "Лидерство", "Совершенство менеджмента", "Социальная ответственность") Совет Министров.

Для организаций малого и среднего бизнеса, набравших наибольшее количество баллов среди компаний с численностью до 250 человек и не ставших лауреатами и дипломантами, предусмотрена дополнительная специальная награда "Стремление к совершенству".

Победители (лауреаты, дипломанты, организации, удостоенные специальных наград) награждаются на специальной торжественной церемонии. Лауреатам вручаются диплом и символ премии, предоставляется право использовать в течение трех лет изображение эмблемы премии при маркировке продукции и на ее упаковке, в документации и рекламных целях.

Сведения о победителях конкурса размещаются на сайте Госстандарта (gosstandart.gov.by), а также включаются в ежегодно издаваемый каталог, который рассылается в представительства Беларуси за рубежом.

Заявки и материалы для участия в конкурсе представляются до 1 июля 2021 года в секретариат комиссии, сформированный при Госстандарте.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Промопроект "Выбираем студотряд!" стартует в Беларуси 3 марта
Фото из архива Рунец проведет 2 марта прямую телефонную линию
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрирован 961 пациент с COVID-19, выписаны 667
Фото из архива КГК исследовал объекты незавершенного строительства - проблема очень серьезная
Фото из архива В НББ открылась выставка в помощь педагогам
Фото МЧС Акция МЧС "День безопасности. Внимание всем!" стартует 2 марта
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: надо выработать в глобальном плане политику ценообразования
КГК при необходимости инициирует дополнительные меры для снижения цен на продовольствие и лекарства
За сутки в Беларуси зарегистрирован 961 пациент с COVID-19, выписаны 667
Лучший подарок – не книга, а квартира! В Minsk World специальная АКЦИЯ к 8 Марта стартует уже сегодня!
Топ-новости
Лукашенко о завышении цен на лекарства: мы не позволим наживаться на здоровье людей
БУТБ аккредитовала первого брокера в Эстонии
Брифинг о правовых актах в области ядерной и радиационной безопасности пройдет 2 марта в БЕЛТА
Конкурс на премию правительства за достижения в области качества объявлен в Беларуси
Минздрав ввел скидки до 25% на процедуры госрегистрации
Рунец проведет 2 марта прямую телефонную линию
ФОТОФАКТ: Лыжная гонка Minsk Ski Cup 2021
Участников из четырех стран соберет в БГУ научная конференция о журналистике
До +11°С ожидается в Беларуси на этой неделе
Люди во всех городах Беларуси чувствуют себя защищенными - глава МВД
Белорусские теннисистки сохранили свои позиции в мировом рейтинге
День посткроссера пройдет 1 марта во всех отделениях "Белпочты"
Акция МЧС "День безопасности. Внимание всем!" стартует 2 марта
Госстандарт пояснил новшества госпрограммы по энергосбережению на пятилетку
Петровский: санкции против своих соотечественников и субъектов хозяйствования - предательство родины
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.