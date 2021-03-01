Конкурс на премию правительства за достижения в области качества объявлен в Беларуси

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлен конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Премия присуждается юрлицам, независимо от форм собственности, за значительные результаты в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, а также за эффективное и социально ответственное ведение бизнеса.

Конкурс проходит по модели, соответствующей критериям премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг и модели делового совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM). "Это позволяет предприятиям-участникам строить свой подход в области менеджмента качества на принципах, применяемых их зарубежными партнерами", - отметили в Госстандарте.

Премия присуждается организациям с численностью работающих до 250 человек, от 250 до 1,5 тыс. и свыше 1,5 тыс. человек в пяти областях: производство непродовольственной продукции бытового назначения; производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции; производство продукции производственно-технического назначения (кроме вооружения и военной техники); оказание услуг и выполнение работ; выполнение работ и оказание услуг в области строительства.

Определяют победителей в два этапа: по результатам проверки представленных материалов и путем экспертизы на местах с оценкой в баллах. Ко второму этапу конкурса (экспертизе на местах) допускаются организации, набравшие в результате экспертной оценки материалов не менее 250 баллов.

Для подтверждения звания лауреата конкурса необходимо продемонстрировать улучшение деятельности по сравнению с результатами, достигнутыми при предыдущем участии в конкурсе; участие в аналогичных конкурсах в области качества в СНГ и Европе; меры по пропаганде достижений в области качества и эффективного менеджмента и распространению передового опыта. В 2021 году право подтвердить звание лауреата имеют организации - лауреаты премии 2018 года.

Определяет лауреатов и дипломантов, а также обладателей специальных наград конкурса (в номинациях "Лидерство", "Совершенство менеджмента", "Социальная ответственность") Совет Министров.

Для организаций малого и среднего бизнеса, набравших наибольшее количество баллов среди компаний с численностью до 250 человек и не ставших лауреатами и дипломантами, предусмотрена дополнительная специальная награда "Стремление к совершенству".

Победители (лауреаты, дипломанты, организации, удостоенные специальных наград) награждаются на специальной торжественной церемонии. Лауреатам вручаются диплом и символ премии, предоставляется право использовать в течение трех лет изображение эмблемы премии при маркировке продукции и на ее упаковке, в документации и рекламных целях.

Сведения о победителях конкурса размещаются на сайте Госстандарта (gosstandart.gov.by), а также включаются в ежегодно издаваемый каталог, который рассылается в представительства Беларуси за рубежом.

Заявки и материалы для участия в конкурсе представляются до 1 июля 2021 года в секретариат комиссии, сформированный при Госстандарте.-0-