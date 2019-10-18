Конкурс на самую дружную семью провели в одном из банков

18 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Самые дружные и творческие семьи выбирали сегодня на финальном этапе конкурса "Банк и семья. Талантливы вместе", который был посвящен Дню матери, сообщили БЕЛТА организаторы.

Объединенная организация Белорусского союза женщин Белагропромбанка совместно с профсоюзами впервые организовали конкурс любительского художественного творчества, который состоялся во Дворце культуры в Молодечно. Конкурс "Банк и семья. Талантливы вместе" проводился одновременно с ежегодным республиканским конкурсом "Крепка семья - крепка держава". Восемь самых креативных и талантливых семей сотрудников банка из всех регионов страны соревновались в творческих номинациях, продемонстрировав свои умения в разных жанрах искусства: исполнительском, театральном, концертном. Лучшие определялись в таких номинациях, как "Семья мастеров", "Самая творческая семья". Жюри назвало также самую дружную, музыкальную и активную семьи.

"Мы очень рады, что нам удалось организовать такое масштабное мероприятие для наших сотрудников и их семей из всех регионов страны. Мы сконцентрировали внимание именно на семейных традициях, поскольку семья - это одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю своего существования, и именно институт семьи лежит в основе любого цивилизованного общества. Кроме того, конкурс приурочен и к Году малой родины, он направлен на продвижение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе верности и любви к родине, укрепление преемственности поколений", - сказала заместитель председателя правления Белагропромбанка, руководитель Объединенной женской организации этого учреждения Наталья Шевцова.

В свою очередь заместитель председателя Белорусского профессионального союза банковских и финансовых работников Алла Коротина отметила, что конкурс показал, как много прекрасных дружных и талантливых семей в нашей стране. По ее словам, подобные мероприятия имеют огромное значение для женщин, которым важна поддержка семьи.-0-