Конкурс на соискание премий Национальной академии наук объявлен в Беларуси

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлен конкурс на соискание премий Национальной академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Учреждены восемь премий за лучшую научную работу в области физико-математических наук, информационных технологий, физико-технических и технических наук, химических наук и наук о Земле, биологических, медицинских, гуманитарных и социальных, а также аграрных наук.

Соискателями премий НАН могут быть граждане Беларуси - отдельные ученые или коллективы ученых (не более трех человек), опубликовавшие результаты исследований в монографиях, циклах статей в ведущих научных журналах, выполнивших разработки, практическая реализация которых в совокупности отражает решение значительной научной или практической проблемы. Выдвигаемая работа должна быть выполнена, и ее результаты опубликованы в основном за последние пять лет. Допускается включение в цикл более ранних, наиболее важных, тематически связанных с работой публикаций и других результатов исследований. Авторефераты и рукописи диссертационных работ в состав материалов на конкурс не включаются.

Право выдвижения работ имеют академики и члены-корреспонденты Национальной академии наук Беларуси (по своей специальности), ученые и научно-технические советы организаций НАН. Работа может быть выдвинута учеными или научно-техническими советами других организаций Беларуси, в том числе учреждений высшего образования или их факультетов, совместно с ученым или научно-техническим советом организации НАН.

В пресс-службе рассказали, какие материалы необходимо предоставить для участия в конкурсе. В первую очередь, выписку с заседания ученого (научно-технического) совета организации о выдвижении работы (цикла работ) с обоснованием значения результатов для науки и практики. При выдвижении работы организацией НАН Беларуси совместно с научной организацией иной ведомственной подчиненности либо учреждением высшего образования предоставляются выписки с заседаний ученых (научно-технических) советов обеих организаций. Если работа выдвигается членом НАН Беларуси, необходима рекомендация академика или члена-корреспондента с обоснованием значения ее результатов для науки и практики.

Работа должна представлять тематически связанные между собой монографии, иные книжные издания, копии статей, патентов, материалов, подтверждающих практическое освоение результатов работы, в совокупности отражающие решение значительной научной или практической проблемы. Есть особые требования и к аннотации работы. Соискателю необходимо предоставить и другие сведения.

Материалы с надписью "На соискание премии НАН Беларуси 2021 года" в одном экземпляре представляются до 1 октября 2021 года в управление премий, стипендий и наград главного управления кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси. С положением о премиях можно ознакомиться на сайте НАН.-0-