Конкурс научно-технического творчества учащихся Беларуси и России пройдет в Подмосковье 14-19 мая

13 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства "Таланты XXI века" пройдет в подмосковном Королеве с 14 по 19 мая, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

В нынешнем году в состязании примут участие 7 команд из Беларуси и 15 команд из России - молодые изобретатели, конструкторы и исследователи, победители и призеры международных, федеральных, республиканских и региональных конкурсов и конференций научно-технического творчества в возрасте от 14 до 18 лет.

Программа конкурса традиционно предусматривает работу восьми научных секций: техническое моделирование; техническое конструирование; радиоэлектроника, телемеханика, автоматика и робототехника; научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии; мультимедийные технологии; программирование и вычислительная техника; астрономия и космонавтика; видеофильм. Участники выполнят практическую и теоретическую части заданий в соответствии с тематикой секции. Практическая работа представляет собой защиту каждым участником конкурса своей творческой работы, проекта, модели или образца. Жюри оценит каждую работу в соответствии с определенными критериями, в том числе с точки зрения актуальности, новизны, значимости работы, а также логики изложения и эрудиции конкурсанта в избранной области исследований.

В состав жюри конкурса входят известные ученые, ведущие преподаватели вузов, педагоги-новаторы из Беларуси и России. Кроме того, традиционно в качестве почетных гостей приглашаются видные деятели науки, техники и производства, известные конструкторы, летчики-космонавты.

Государственными заказчиками мероприятия являются Министерство образования Беларуси и Министерство просвещения России, непосредственными организаторами определены учреждение образования "Республиканский центр инновационного и технического творчества" Беларуси и федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий".

Впервые конкурс научно-технического творчества учащихся "Таланты XXI века" состоялся в 2009 году в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" и с этого времени традиционно проводится в рамках реализации мероприятий Союзного государства один раз в два года поочередно на территориях Беларуси и России. В 2013 и 2017 годах состязание также проводилось в "Зубренке". В 2011 и 2015 годах конкурс прошел на базе Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных в загородном центре детско-юношеского творчества "Зеркальный".

"Этот союзный проект развивает и поддерживает интерес учащихся Беларуси и России к научно-техническому творчеству, способствует привлечению детей и молодежи к конструкторско-изобретательской деятельности, укрепляет дружеские связи между молодежью двух стран", - добавили в Постоянном комитете.-0-