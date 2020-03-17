Конкурс "Олимпийский огонь зажигает сердца" стартует в Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. НОК Беларуси объявил о старте конкурса "Олимпийский огонь зажигает сердца". Его главная тема - "Зрелищные моменты спортивных состязаний". Все работы будут посвящены тематике прошедших II Европейских игр в Минске и предстоящим XXXII летним Олимпийским играм в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Особенностью конкурса является социальная направленность и вовлечение различных категорий детей. В этом году он будет проходить в следующих номинациях: "Огонь надежды" (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 12-16 лет), "Огонь вдохновения" (дети с ограниченными возможностями в возрасте 12-16 лет), "Огонь дружбы" (воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений в возрасте 11-17 лет), "Огонь единства" (учащиеся учреждений общего среднего образования в возрасте 12-16 лет).

Целью конкурса является приобщение детей и молодежи к идеалам и ценностям олимпийского движения. Итоги состязаний, награждение победителей и призеров планируется провести в июне.-0-