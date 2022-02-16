Конкурс по безопасности жизнедеятельности в достижении ЦУР стартовал в университете МЧС

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Университете гражданской защиты МЧС стартовал открытый конкурс "Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в достижении целей устойчивого развития". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Участникам предстоит попробовать свои силы в написании эссе, съемке видеоролика или подготовке стендового доклада. Причем тематика номинаций охватывает широкий диапазон направлений - от демографической безопасности и здорового образа жизни до защиты окружающей среды, безопасности и жизнестойкости современных городов, а также энергетической безопасности страны.
Итоги конкурса организаторы подведут 31 марта.
Конкурс проводится в рамках реализации национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года, национальной стратегии по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в Республике Беларусь на 2019-2030 годы, государственной программы "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы и направлен на привлечение внимания молодежи к Целям устойчивого развития, а также формирование у обучающихся мотивации к активным действиям по их достижению.
Впервые конкурс в Университете гражданской защиты МЧС прошел в 2020 году. Тогда в адрес оргкомитета пришло более 50 конкурсных работ из 13 учреждений высшего образования.-0-