Конкурс по финансовой и цифровой грамотности пройдет 2 апреля в БГУ

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Финансовая и цифровая грамотность поколения Z" пройдет 2 апреля в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Участниками станут 24 школьника в составе шести команд из Минска, Мозыря, Бреста, агрогородков Удело (Витебская область) и Медно (Брестская область). Ребятам предстоит разгадать финансово-экономический кроссворд и сразиться в финансовом брейн-ринге. По результатам определят победителя и призеров олимпиады.
Всего для участия в конкурсе было заявлено 179 команд из школ, гимназий и лицеев Минска и всех областей Беларуси. В отборочном туре школьникам предлагалось пройти финансово-экономический тест на образовательном портале БГУ и подготовить эссе по цитатам знаменитых личностей в сфере финансов.
Организаторами мероприятия выступают экономический факультет и Ассоциация белорусских банков. Партнерами являются БПС-Сбербанк, Национальный банк Беларуси, Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц, а также Белагропромбанк.
Конкурс проводится в седьмой раз и способствует повышению финансовой грамотности населения.-0-