Конкурс по сокращению выбросов от транспорта стартовал в Беларуси

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал республиканский конкурс по сокращению выбросов от механических транспортных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Конкурс будет проходить по двум номинациям: для организаций с численностью механических транспортных средств от 25 до 100 единиц и организаций, у которых их 100 и более. Будут выбраны 6 организаций - по три в каждой номинации, которых наградят дипломами с выплатой поощрений в размерах, соответствующих различным степеням диплома.

Конкурс проводится ежегодно Минприроды и областными и Минским городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды. Порядок его организации и проведения определен инструкцией, утвержденной постановлением Минприроды от 29 августа 2019 года №27.-0-