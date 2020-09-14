Конкурс рисунка к юбилею атомной отрасли стартовал в Беларуси

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.В Беларуси стартовал конкурс рисунка к юбилею атомной отрасли "Технологии, меняющие мир", сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

Организаторами выступили "Росатом" и Информационный центр по атомной энергии Минска, партнеры - Министерство образования и Министерство энергетики Беларуси, ГПО "Белэнерго", РУП "Белорусская АЭС", а также Российский центр науки и культуры в Минске. Конкурс приурочен к 75-летию атомной отрасли и призван подчеркнуть важность ядерных технологий в повседневной жизни.

"В этом году мы отмечаем 75-летие атомной отрасли. Эта высокотехнологическая сфера уже многие десятилетия подряд демонстрирует уверенный и динамичный прогресс. Ядерные технологии стали надежным источником генерации, способствуют научным исследованиям, новым открытиям в промышленности, медицине, сельском хозяйстве и освоении космоса. К высоким технологиям у молодежи всегда особый интерес, а атомная отрасль всегда была источником вдохновения для людей творческих и креативных. Энтузиазм молодежи в сочетании с опытом профессионалов, несомненно, будет способствовать и дальнейшему развитию атомной отрасли", - сказал заместитель директора ООО "Росатом Восточная Европа" Владимир Горн.

Участникам конкурса предстоит пофантазировать на темы, непосредственно связанные с атомной отраслью. Это и колоссальное значение Белорусской АЭС для страны, и ответственная работа профессионалов-атомщиков, и распространение атомных технологий в неэнергетические сферы, пояснили в "Росатоме".

"Такие образовательные инициативы способствуют формированию у молодого поколения разумного отношения к атомной энергетике и ядерным технологиям. Крайне важно, чтобы наши дети и молодежь видели для себя возможности образования и профессионального развития в этих сферах. Для Беларуси это особенно актуально, поскольку наша страна вошла в клуб ядерных держав. Мировой опыт показывает, что популяризация науки и технологий в современной и доступной форме дает импульс для успешного развития научного и социально-экономического потенциала страны", - отметила заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Лилия Дулинец.

Конкурсную работу можно выполнить любыми художественными материалами или с помощью компьютерной графики. Жюри конкурса оценит оригинальность идеи, мастерство воплощения замысла, а также целостное раскрытие темы. К участию в конкурсе приглашаются дети и молодые люди из всех регионов Беларуси: участвовать могут все от 6 лет до 31 года.

Рисунки нужно отправить по адресу: 220114, Минск, ул. Макаенка, 12, учреждение образования "Республиканский центр инновационного и технического творчества" с пометкой "информационный центр по атомной энергии". Работы в графическом виде отправлять на e-mail: icao.by@tut.by.

Прием работ на конкурс будет открыт до 30 октября 2020 года, итоги будут подведены в ноябре. Победители конкурса получат дипломы и подарочные сертификаты. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться. Более подробную информацию о правилах проведения конкурса можно получить на страничке образовательного проекта госкорпорации "Росатом" Look Аround Belarus.-0-