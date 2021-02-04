Конкурс рисунков и видеороликов "Восстановим нашу Землю!" пройдет среди учеников зеленых школ

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс рисунков и видеороликов на тему "Восстановим нашу Землю!" пройдет среди учеников зеленых школ Беларуси до 25 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Конкурс направлен на формирование у детей ответственного отношения к окружающей среде. К участию приглашаются учащиеся учреждений, реализующих образовательный проект "Зеленые школы" в Беларуси, в нескольких возрастных группах: для категории "рисунок" - от 5 до 6, от 7 до 10, от 11 до 13, от 14 до 17 лет; для категории "видеоролик" - от 11 до 13, от 14 до 17 лет", - рассказали в Минприроды.

Участники должны представить рисунок или видеоролик по тематике конкурса. Работы могут быть посвящены восстановлению почв, лесов и болот, популяций диких животных, очищению океана от пластика, балансу экологических систем, совершенствованию методов ведения сельского хозяйства, бережному отношению к окружающей среде, экологически дружественному поведению человека, сохранению окружающей среды для будущих поколений. На рисунках и видеороликах можно также представить профессию эколога глазами детей.

Конкурс проводится по проекту "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", финансируемому Европейским союзом и реализуемому Программой развития ООН в партнерстве с Минприроды и Министерством образования Беларуси. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте greenlogic.by.-0-