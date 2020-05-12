12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс стартапов Startup Heart пройдет 15 мая в БГУ в онлайн-формате на платформе канала YouTube. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В финальном поединке сразятся авторы 20 командных и индивидуальных проектов. Разработки касаются сфер образования, информационных технологий, виртуальной и дополненной реальности, нейросети, фармацевтики. "Биологический факультет БГУ представит "Пасеку будущего" по выращиванию редких видов скорпионов. Ряд инициатив станут альтернативой инновационного поиска и оплаты курсов, кружков, фитнес-клубов, быстрого поиска подработки для подростков. В конкурсном списке проект по созданию уличной мебели из переработанного пластика, технология дополненной реальности, позволяющая правильно выполнять лицевой массаж в домашних условиях", - рассказали в пресс-службе.

В этом году география состязания расширилась до масштабов постсоветского пространства. Студенты Павлодарского государственного университета из Казахстана представят бактерицидное устройство InFlux для очищения воздуха в помещении без проветривания. Всего в отборочном этапе было рассмотрено 57 заявок.

Финалисты в онлайн-формате в течение 5 минут должны рассказать о своем проекте и ответить на вопросы специалистов. Оценят участников предприниматели, бизнесмены и потенциальные инвесторы. Победитель конкурса стартапов получит сертификат на Br1000 от экономического факультета БГУ на покупку техники. Также авторов лучших проектов наградят денежными призами от инвесторов, сертификатами на обучение.

Организатором конкурса стартапов Startup Heart выступает экономический факультет БГУ.

Конкурс Startup Heart - всебелорусский образовательный конкурс стартапов для молодежи. Первый сезон стартовал в мае 2019 года. В нем приняли участие около 40 проектов, семь из которых получили финансовую поддержку на дальнейшее развитие. Конкурс позволяет студентам развить свои практические навыки, обрести организационные навыки и опыт работы в команде.-0-