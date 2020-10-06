Конкурс творческих работ "Гимн матери" проходит в БГПУ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факультет социально-педагогических технологий Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка проводит конкурс творческих работ "Гимн матери". К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты вуза, а также учащиеся педагогических классов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГПУ.

На суд жюри можно предоставить не более двух работ в следующих номинациях: "Литературное творчество" (стихи, эссе, ода, рассказ), "Музыкальное творчество" (авторские песни, музыкальные композиции), "Художественно-изобразительное творчество" (коллажи, рисунки), "Мультимедийное творчество" (презентации, видеоролики).

Работы принимаются до 9 октября по адресу: г.Минск, ул.Советская, 18. Они должны быть исключительно авторскими и не включать в себя материалы, взятые из интернета. Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте вуза.

Конкурс творческих работ "Гимн матери" проводится для пропаганды семейных ценностей, уважения к материнству, популяризации образа жизни благополучной и гармоничной семьи. Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами БГПУ.-0-