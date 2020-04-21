Конкурс творческих работ "Право на детство" стартовал в Беларуси

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал республиканский конкурс творческих работ "Право на детство", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Стать участниками могут дети и молодежь в возрасте до 18 лет. Ребята через творчество могут донести свое видение на реализацию прав ребенка.

Рисунки необходимо направлять по почте на адрес Министерства юстиции. Работы в номинациях "Анимация" и "Видеоролик" подаются дистанционно и должны быть размещены в облаке на сервере в интернете и доступны для скачивания представителям конкурсной комиссии.

Работы могут быть выполнены на такие темы, как права и обязанности ребенка, социальная защита семьи и детей государством, защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также права детей-инвалидов. Материалы принимаются до 1 июня.

Поддержать лучшие работы своими голосами могут пользователи социальных сетей. Победители в номинациях определятся по итогам интернет-голосования в официальных группах Минюста в соцсетях и голосования конкурсной комиссии.

Имена победителей назовут до 1 сентября. Они получат памятные подарки и дипломы от Министерства юстиции и представительства ЮНИСЕФ в Беларуси.-0-