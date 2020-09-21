Конкурс "Учитель года" стартует в Беларуси

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоится торжественное открытие конкурса профессионального мастерства "Учитель года Республики Беларусь", сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра образования Александр Кадлубай.

В финале сразятся 56 педагогов, которые победили в областных и Минских городских этапах. Программа конкурса весьма насыщенна: самопредставление участников, уроки в незнакомом классе, тестирование и мастер-классы.

"Среди значимых мероприятий системы образования конкурс "Учитель года Республики Беларусь" занимает особое место. Он привлекает внимание не только учительства, но и в силу специфики образования - широких слоев общества. Каждый конкурс дает возможность раскрыться новым педагогическим талантам, обобщить и транслировать новую педагогическую практику. Он направлен на повышение качества образования, развитие творческих инициатив педагогических работников по реализации содержания образовательных программ основного и специального образования, рост профмастерства, поддержку экспериментальной и инновационной деятельности, повышение престижа педагогического труда и признание вклада педработников в развитие системы образования", - сказал Александр Кадлубай.

Замминистра напомнил, что подобные конкурсы в нашей стране проводятся с 1991 года. Вначале это были республиканские этапы Всесоюзного конкурса. Знаменательно, что первым и единственным учителем года СССР стал в 1991 году учитель физики средней школы №49 Минска Валерий Гербутов. С 1992 года конкурсы педагогического мастерства стали республиканскими. До 2014 года в них участвовал 21 педагог - по 3 представителя от каждого региона независимо от преподаваемого предмета. Оценку проявленному профмастерству учителей давало общее жюри. Сейчас конкурс учитывает преподаваемый педагогом предмет и ориентирован на 8 предметных номинаций.

Основные конкурсные испытания стартуют с завтрашнего дня. 30 сентября определятся 8 суперфиналистов. Имя победителя станет известно 2 октября. Главный приз - автомобиль. "Мы уверены, что этот конкурс, как и его предшественники, откроет новые имена и будет способствовать новым профессиональным контактам", - отметил Александр Кадлубай.

Как добавила проректор по научно-методической работе Академии последипломного образования Галина Николаенко, среди финалистов этого года 42 женщины и 14 мужчин. "Все имеют высшее образование. Средний стаж педагогической деятельности - 16 лет. Наибольший стаж - 29 лет, наименьший - 3 года. В числе финалистов - 4 учителя-методиста, 34 имеют высшую квалификационную категорию, остальные имеют первую и один - вторую квалификационную категорию", - рассказала она.

Средний возраст участников - 39 лет. Самому молодому - 25 лет, самому опытному - 52 года. Второй раз в конкурсе на республиканском уровне участвуют 3 педагога.

Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь" объявляется Министерством образования и проводится один раз в три года. Основные цели - создание условий для распространения эффективного педагогического опыта, выявления талантливых, творческих педагогических работников, повышения престижа педагогического труда и привлечения внимания общественности к тенденциям развития системы образования. Участие в конкурсе могут принимать работники сферы образования вне зависимости от квалификационной категории и стажа работы. Подведение итогов и награждение победителей проводятся в канун профессионального праздника - Дня учителя.-0-

Имя лучшего учителя Беларуси станет известно 2 октября 30 сентября определятся 8 суперфиналистов. Имя победителя станет известно 2 октября. Главный приз - автомобиль.

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