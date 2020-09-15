Конкурс WorldSkills Belarus позволяет молодежи показать свои способности и навыки - Петришенко

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus позволяет молодежи показать свои способности и навыки. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед церемонией торжественного открытия конкурса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самая главная задача для нас - вовлечь молодежь в профессиональное конкурсное движение. Конкурсанты получают возможность показать свои знания, умения, способности, навыки. Состязания способствуют профессиональному становлению молодежи. Это очень важно для разных отраслей экономики нашей страны: промышленности, сельского хозяйства, строительства, архитектуры, логистики, транспорта", - сказал Игорь Петришенко.

Он отметил, что это уже четвертый финал конкурса с тех пор, как Беларусь присоединилась к международному движению WorldSkills. "В этом году около 330 конкурсантов продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям. А начинали мы когда-то с 150 человек, так что прирастаем с каждым годом. Кроме того, проводятся соревнования для юниоров 10-17 лет", - обратил внимание вице-премьер.

"Надеемся, что яркие представители своих регионов достойно выступят на соревнованиях. Самые лучшие поедут на международный конкурс в Шанхае. Мы ставим для себя задачу войти в десятку, а затем и в пятерку сильнейших команд на этом международном состязании", - резюмировал Игорь Петришенко.

IV Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus - 2020 продлится до 18 сентября. Он проводится на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". В преддверии проводились отборы на уровне учебных заведений, региональные чемпионаты. В итоге для участия в национальном этапе сформированы команды от каждой области. Конкурсанты продемонстрируют свое мастерство в области строительных, производственных, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, транспорта и логистики, социальных и персональных услуг, творческих профессий и моды. Во время республиканского соревнования состоится конкурс по основам профессиональной подготовки среди школьников Junior Skills.-0-