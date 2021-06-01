Конкурсы, аттракционы и вытинанки для Президента - фоторепортаж с детского праздника во Дворце Независимости

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Независимости сегодня прошло праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гостями праздника стали более 200 ребят в возрасте 8-12 лет из всех регионов страны. В их числе были дети, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах различного типа или же в приемных семьях, ребята из многодетных семей, а также отличники учебы и активные участники творческих конкурсов.

Аниматоры, танцы, конкурсы, фотосессии, аттракционы виртуальной реальности, ремесленнические и художественные мастер-классы - зал торжественных церемоний принимал непривычное, но от этого не менее значимое мероприятие. Одним из украшений Дворца Независимости стало необычное дерево-вытинанка: ребята создавали из войлочной бумаги сердечки и оставляли на них пожелания для главы государства.

Кульминацией праздника стал концерт с музыкальными, танцевальными, цирковыми номерами и интерактивными играми. Но самое приятное ребят ждало в самом конце: подарки от Президента - яркие рюкзаки, полные сладостей.-0-

Игорь Карпенко