Конкурсы, стипендии и гранты - как поддерживают молодых ученых в Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Министерства образования и Национальной академии наук рассказали во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, какую поддержку оказывают молодым ученым в Беларуси.

"В Беларуси уделяется должное внимание развитию отечественной науки и поддержке молодых ученых. Эту поддержку мы можем условно разделить на две составляющие: материальную и нематериальную. На становление молодых ученых влияет возможность участвовать в выполнении перспективных научно-исследовательских работ, которые ведут к профессиональному признанию. Молодежи требуется уникальная среда, коллектив сильных ученых, которые работают на передовых рубежах науки. Развитие таких научных школ в Беларуси продолжается", - сказал заместитель начальника управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Петр Пекутько.

В стране есть несколько инструментов финансовой поддержки молодых ученых. "Один из примеров - стипендии Президента молодым талантливым ученым, аспирантам. Существует и ведомственная поддержка Министерства образования - гранты студентам, аспирантам, магистрантам, докторантам, соискателям. Проводится республиканский конкурс научных работ студентов. Кроме того, сами учреждения образования тоже проводят конкурсы и выделяют гранты на проведение научно-исследовательских работ", - отметил представитель Минобразования.

Главный ученый секретарь НАН, председатель Совета молодых ученых Андрей Иванец рассказал о поддержке молодых ученых со стороны Академии наук. "НАН ежегодно выделяет аспирантам и докторантам гранты для выполнения исследований. В прошлом году учреждены три новые премии для молодых ученых", - отметил он. Это премии имени академиков Жореса Алферова (в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук), Василия Купревича (в области биологии, химии и наук о Земле, медицины и аграрных наук) и первого президента Академии наук Всеволода Игнатовского (в области гуманитарных и социальных наук).

"Мы сегодня нацелены не только на точечную поддержку конкретных молодых ученых, но и на создание молодежных лабораторий, творческих коллективов, которые являлись бы точками роста для привлечения молодежи и ее закрепления в науке. Организованные в НАН кластеры по различным направлениям позволяют привлекать молодых ученых для реализации крупных прорывных междисциплинарных проектов. Крайне важно создавать в Академии наук условия для реализации творческого потенциала молодежи", - подчеркнул главный ученый секретарь.

Более 30% от общего количества исследователей в НАН - молодые ученые в возрасте до 35 лет. За год в организации Академии наук приняты на работу около 300 молодых специалистов - выпускников вузов.-0-

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Противовирусные препараты и материалы для масок - молодые ученые участвуют в исследованиях по COVID-19 "Научная молодежь легко перестраивается и быстро вникает в ту тематику, которая представляет наибольший интерес на современном этапе", - сказал главный ученый секретарь Национальной академии наук, председатель Совета молодых ученых Андрей Иванец.