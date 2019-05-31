Конституция должна быть консервативной, но не застывшей - председатель КС Казахстана

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Конституции любого государства хорошим признаком является консерватизм, но вместе с тем этот основополагающий документ не должен быть застывшим организмом. Такое мнение высказал сегодня журналистам в Минске председатель Конституционного совета Казахстана Кайрат Мами, который принимает участие в международной конференции на тему конституционного развития, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе руководителей конституционных судов зарубежных государств Кайрат Мами присутствовал на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам представителя Казахстана, состоялся интересный, живой, полезный разговор. Во время беседы с главой государства речь шла в том числе о необходимости периодической корректировки конституции. "Конституция должна быть консервативной. Но тем не менее конституция - не застывший организм, и если она отстает от жизни, значит, возникает необходимость пересмотра, изменений. Как я понимаю, такая работа уже ведется в Беларуси", - сказал он.

Например, в Казахстане за 24 года действия Основного Закона страны уже прошли три конституционные реформы. Последняя - в 2017 году, она касалась перераспределения полномочий от президента парламенту и правительству с усилением их ответственности и самостоятельности.

Главное, отметил Кайрат Мами, - при внесении поправок придерживаться основополагающих принципов, чтобы конституция обеспечивала согласие, стабильность в обществе. "В Беларуси Конституция выполняет эти функции. Каждый раз, приезжая в вашу страну, видим большие позитивные изменения в развитии общества, государства, повышении благосостояния граждан. Этому способствует Конституция", - уверен председатель Конституционного совета Казахстана .-0-