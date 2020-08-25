Конституция не предусматривает создание общественных органов по пересмотру итогов выборов - Миклашевич

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов, заявил сегодня журналистам председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов Президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным. Конституционный суд обращает внимание, что всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений необходимо соблюдать режим конституционной законности. Это даст возможность эффективно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране, негативно повлиять на стабильность и суверенитет государства, мир и согласие в нашем обществе", - сказал Петр Миклашевич.

Председатель КС отметил, что Конституция - это особый общественный договор, который определяет устройство общества и государства, системы госвласти, порядок ее формирования, взаимодействия личности, общества и государства. Все граждане нашей страны, органы государственной власти обязаны руководствоваться конституционными положениями и выполнять их требования, исходя из значимости государственного, общественного и юридического значения этого документа.

"Белорусский народ является единственным источником государственной власти и правомочен в формах и пределах, определенных Конституцией, принимать участие в формировании государственной власти. На прошедших выборах 9 августа белорусский народ выразил свое волеизъявление и избрал Президентом Беларуси Александра Лукашенко. Демократичность и легитимность выборов Президента подтверждается соблюдением принципов и норм Конституции в избирательном процессе. Граждане являются активными участниками конституционных правоотношений, носителями конституционных прав и свобод. Однако они должны руководствоваться соответственно положениями Конституции, реализуя свои конституционные права и свободы", - добавил Петр Миклашевич.

Председатель КС подчеркнул: "На конституционном уровне и в соответствии с избирательным законодательством определены два органа, которые правомочны рассматривать вопросы, связанные с оспариванием итогов выборов, признанием их недействительными и разрешать другие споры в избирательном процессе. Это Центральная избирательная комиссия и Верховный суд".-0-