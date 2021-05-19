Конституционная комиссия инициирует возможность введения единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики парламентарии затронули вопросы предстоящего совершенствования положений Конституции и возможное обращение палат парламента к главе государства по вопросу введения единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время проводится активная работа Конституционной комиссии над проектом изменений Основного закона страны, который в последующем предполагается вынести на референдум. В процессе заседаний комиссии обсуждены конституционные новации, связанные с совершенствованием избирательной системы Беларуси. В ходе работы комиссии было высказано консолидированное мнение о целесообразности перехода на единый день голосования при выборах в представительные органы власти. Отмечу, что все предложения, поступающие в комиссию, основываются на инициативах, высказанных на диалоговых площадках, при встречах в коллективах, на личных приемах, при письменных обращениях граждан", - рассказала председатель Минского областного совета депутатов, член Совета Республики, член Конституционной комиссии Наталья Якубицкая.

Парламентарий подчеркнула, что при поддержке гражданами проекта обновленной Конституции на референдуме полномочия депутатов, избранных в состав местных советов, в январе 2022 года продлятся лишь до единых выборов в Национальное собрание и местные советы. То есть до ноября 2023 года.

"За такой короткий промежуток времени депутаты не смогут в полной мере реализовать свои депутатские полномочия, раскрыть свой потенциал. Электоральная кампания повлечет дополнительные финансовые, организационные и технические издержки, - отметила она. - Сегодня мы понимаем, что нашему обществу нужна экономическая и политическая стабильность. С учетом того, что правом инициирования внесения изменений в Конституцию наделены глава государства или не менее 150 тыс. граждан Беларуси, обладающих избирательным правом, предлагается рассмотреть вопрос об обращении к Президенту с просьбой внесения проекта закона в парламент об изменении ст.118 Конституции в части увеличения сроков полномочий депутатов местных советов депутатов".

До принятия окончательного решения палатами парламента этот вопрос будет всесторонне обсужден в постоянных комиссиях палат парламента.-0-

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