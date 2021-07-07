Конституционная комиссия после 1 августа проведет заседание с участием Президента - Миклашевич

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционная комиссия после 1 августа проведет заседание с участием Президента, заявил сегодня председатель комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"После 1 августа мы еще будем проводить заседание Конституционной комиссии с участием Президента", - сказал Петр Миклашевич.

Сегодня проходит восьмое заседание Конституционной комиссии. Рассматривается юридическое оформление предложений по изменению преамбулы Конституции Республики Беларусь и конституционных положений об основах конституционного строя, определению конституционного статуса Всебелорусского народного собрания.-0-