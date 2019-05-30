Конституционный суд Беларуси работает в русле международной правовой мысли - Рыженков

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд Беларуси работает в русле международной правовой мысли в области конституционного права. Об этом сегодня заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков на открытии международной конференции "Современное конституционное развитие: роль конституционного контроля в конституционализации права", передает корреспондент БЕЛТА.
Максим Рыженков отметил, что состав участников и проблематика конференции "свидетельствуют о том, что Конституционный суд Беларуси работает в русле международной правовой мысли в области конституционного права, развивает активное международное сотрудничество". Он озвучил
Конференция проходит в Минске 30-31 мая. Она приурочена к 25-летию Конституции и образования Конституционного суда Беларуси. Среди участников председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев, который в беседе с журналистами подчеркнул, что конституционная юстиция приобретает важное значение. Эта область права не может развиваться изолированно в отдельно взятом государстве, и потому необходимо укреплять международные связи, обмениваться опытом, на что, собственно, и нацелен форум, который проходит в Минске.
Фархад Абдуллаев добавил, что за 25 лет Конституционный суд Беларуси прошел значительный путь в своем развитии. "В нынешнее непростое время, в условиях глобального мира он сохраняет стабильность, предсказуемость. Это направлено на защиту прав и свобод человека", - сказал он.
В форуме также участвуют делегации конституционных судов Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Чехии, руководство Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), парламентарии, ученые.-0-
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