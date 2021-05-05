Конституционный суд признал закон о защите персональных данных соответствующим Конституции

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд Беларуси признал закон "О защите персональных данных" соответствующим Конституции. Это отражено в решении КС №Р-1261/2021 от 29 апреля 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Конституционный суд приходит к выводу о том, что по содержанию норм, форме акта и порядку принятия закон соответствует Конституции", - говорится в решении.

Исходя из анализа норм, Конституционный суд считает, что закон устанавливает системное и комплексное регулирование важнейших общественных отношений, возникающих при обработке персональных данных физлиц. Он имеет целью защиту конституционных прав и свобод человека, в том числе права на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь путем недопущения неправомерного использования персональных данных. Создаются необходимые условия для эффективного международного сотрудничества в сфере обеспечения права на неприкосновенность личной жизни.

Конституционный суд также отмечает, что при совершенствовании правового регулирования работы с персональными данными законодателем учтены рекомендации, содержащиеся в международно-правовых актах, а также положительный зарубежный и отечественный опыт в этой области.

В частности, законом предусматривается создание уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, а также определяются его полномочия. Это отвечает положениям Конституции об обеспечении прав и свобод граждан Беларуси как высшей цели государства, а также согласуется с требованиями резолюции Генеральной ассамблеи ООН 73/179 "Право на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху" от 17 декабря 2018 года.

Закон "О защите персональных данных" принят Палатой представителей 2 апреля, одобрен Советом Республики 21 апреля 2021 года.-0-