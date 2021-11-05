Конструкторы НТЦ "АМКОДОР" за 70 лет разработали свыше 1 тыс. модификаций машин

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конструкторы научно-технического центра "АМКОДОР" за 70-летнюю историю разработали свыше 1 тыс. модификаций машин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

5 ноября исполняется 70 лет с момента выхода правительственного решения Белорусской ССР о создании специального конструкторского бюро по проектированию машин для механизации работ по осушению болот и орошению засушливых земель. В течение десятилетий бюро претерпело несколько реорганизаций, вследствие которых стало управлением генерального конструктора ОАО "АМКОДОР".

"В процессе реформирования холдинга был проведен реинжиниринг бизнес-процессов, изменились подходы к менеджменту, произошло разделение направлений по продуктовому принципу. Чтобы увеличить научный потенциал, ускорить совершенствование имеющихся машин и разработку новых, значительно повысить качество выпускаемой продукции в 2020 году был создан Научно-технический центр. В состав центра вошли управление генерального конструктора, опытно-экспериментальный завод и исследовательский центр испытаний и доводки машин", - отметили в пресс-службе.

Сегодня НТЦ обладает современными средствами проектирования, моделирования, развитым опытным производством и современной испытательной базой, что позволяет специалистам осуществлять полный цикл создания новых моделей и видов продукции. "Применяя новейшие методики, здесь по трендам развития рынков машин определяют актуальные направления, а ожидания потребителей превращают в технические требования, разрабатывают 3D-компьютерные модели будущих машин, конструкторскую и технологическую документацию, проводят виртуальные и натурные испытания и сертификацию по мировым стандартам", - подчеркнули на предприятии.

На опытных образцах машин и агрегатов отрабатываются технологии производства. Происходит это при участии специалистов профильных заводов, куда впоследствии новая техника отправится для серийного производства. "Профессиональные разработчики, собранные в едином техническом центре, гораздо проще и быстрее решают вопросы типизации и унификации технологических процессов. В ходе научно-исследовательских работ находят решения, которые эффективны как для конкретных машин, так и для конкретных заводов", - обратили внимание в холдинге.

Ключевая задача НТЦ - разработка специальных машин, соответствующих ожиданиям потребителей и мировому уровню. "Инженеры-конструкторы вовлекают холдинг в процесс применения сквозных технологий. Еще до того, как разработать чертежи, специалисты создают компьютерную динамическую модель и могут по многочисленным параметрам оценить свойства будущей машины, внести изменения и проработать каждую деталь. До разработки чертежей на этапе 3D-моделирования технологи по сети знакомятся с новой машиной и вносят свою лепту в ее совершенствование", - рассказали в пресс-службе.

"Научно-технический центр - это сила знаний и инженерная школа. Это специалисты по автоматике, испытатели, рабочие, благодаря которым рождаются самые современные и уникальные машины. За 70-летнюю историю конструкторами центра было разработано свыше 1 тыс. модификаций машин. И сегодня продукт разработки центра - импортозамещающий и экспортно ориентированный. Прогресс, делающий труд человека легче и производительнее, не стоит на месте, и холдинг "АМКОДОР" шагает с ним в ногу", - подчеркнули на предприятии.-0-