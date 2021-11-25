Консул Ирака: сейчас есть тысяча человек, которые добровольно возвращаются

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре вывозных рейса будут организованы 25-26 ноября из Минска в Ирак. Об этом сообщил сегодня консул Ирака в России и Беларуси Маджид Ал-Кинани, прибывший в Национальный аэропорт Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как и договорились в Ираке, сегодня будут два рейса и завтра также два рейса. Это 650 человек. Будем возвращать всех, кто находится здесь. Даже если это 10 тысяч человек. Но мы не знаем точно, сколько их будет. Сейчас есть тысяча человек, которые добровольно возвращаются", - сказал Маджид Ал-Кинани.

Консул подчеркнул, что все возвращаются в Ирак добровольно.

Как ранее сообщал аэропорт в своем Telegram-канале, пока планируется два вывозных рейса в Ирак. Первый борт Iraqi Airways Airbus A320, рассчитанный на 180 пассажиров, вылетел из Багдада в Минск в 17.06 и должен приземлиться в Национальном аэропорту в 21.15. Сейчас на табло ожидаемое время обратного вылета из Минска - 22.15. На этот рейс уже открыта регистрация.

Второй рейс в минском аэропорту ожидают около 01.15 (26 ноября). Вылет обратно запланирован на 02.45 на самолете Boeing 747-400 (на 420 пассажирских кресел).-0-