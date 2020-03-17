Консул: находящиеся в России белорусы не понимают решения РФ о запрете въезда, телефон горячей линии разрывается от звонков

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Телефон горячей линии, созданный в посольстве Беларуси в России из-за ситуации с коронавирусом и вводимых ограничений на въезд белорусов, разрывается от звонков. Находящиеся в России белорусские граждане не понимают смысла принятого правительством России постановления об ограничении въезда иностранцев в РФ. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Александр Суворов.

По словам дипломата, сосчитать количество поступивших за последние сутки в дипмиссию звонков невозможно. "Все телефоны в консульском отделе, которые есть, звонят непрерывно, - сказал он. - Звонков очень много".

Александр Суворов сообщил, что большая часть вопросов, с которыми обращаются в дипмиссию белорусские граждане, касаются того, почему Россия закрывает границу и что происходит. "Граждане, к сожалению, не понимают распоряжения правительства России, которое вышло, - отметил консул. - Мы разъясняем, что границу никто не перекрывал (с белорусской стороны. - Прим. БЕЛТА), что в Беларусь граждане могут вернуться без всяких проблем. Беларусь никаких мер по закрытию своих границ не вводила".

По словам консула, много обращений поступает и по электронной почте, в том числе с вопросами, почему постоянно занят телефон посольства. "Но он занят не потому, что мы не хотим отвечать, а потому, что звонков много. И очень много белорусских граждан в России", - сказал он.

Александр Суворов напомнил, что с 0 часов 18 марта Российская Федерация закрывается на въезд для иностранцев, в том числе для граждан Беларуси.

Номера телефонов экстренной связи для находящихся в России белорусов, в том числе в российских регионах, опубликованы на сайте посольства Беларуси в РФ. -0-

Въехать в Россию могут только белорусы, имеющие вид на жительство в РФ Консул посольства Беларуси в России Александр Суворов добавил, что вернуться в Россию белорусы не смогут до окончания карантина в РФ. "На сегодняшний день это 1 мая", - уточнил он.

Белорусские дипломаты ожидают разъяснений от МИД РФ по вопросу транзита через Москву возвращающихся домой белорусов В постановлении правительства РФ, которым с 00.00 18 марта запрещается въезд иностранцев на территорию России, в том числе граждан Беларуси, есть оговорка, что российская сторона не будет препятствовать транзиту иностранных авиапассажиров через свою территорию.