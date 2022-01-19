Консульский отдел посольства Беларуси в РФ ограничил прием граждан из-за COVID-19

19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консульский отдел посольства Беларуси в России ограничил до 1 февраля прием граждан из-за COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.
"В целях обеспечения безопасности работников консульского отдела посольства Республики Беларусь в Российской Федерации и отделений посольства в регионах, минимизации возможности заражения коронавирусной инфекцией, с 00.00 часов 20 января до 00.00 часов 01 февраля 2022 года будет ограничен прием граждан по консульским вопросам", - говорится в сообщении дипмиссии.
Прием граждан сохранится только по вопросам выдачи свидетельств на возвращение в Беларусь, выдачи готовых документов, выдачи дипломатических и служебных виз, а также выдачи виз иностранным гражданам, следующим в Беларусь в связи со смертью или тяжелой болезнью близких родственников.-0-