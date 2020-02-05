Консульства стран ЕС в Беларуси максимально задействуют возможности нового Визового кодекса - Шубель

5 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Консульства стран Европейского союза в Беларуси будут максимально использовать возможности гибкого подхода действующих визовых правил, причем до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель.

Он напомнил, что новые правила ЕС в отношении краткосрочных виз начали применяться во всем мире с 2 февраля. "Они распространяются на краткосрочные визы в Шенгенскую зону", - обратил внимание глава представительства.

Дирк Шубель сказал, что процедура подачи заявок на получение шенгенской визы стала более удобной для пользователей. Путешественники могут, например, подавать заявления на получение визы за 6 месяцев до запланированной поездки, а не за 3 месяца, как было ранее. Многократные визы с более продолжительным сроком действия будет легче получить тем, кто путешествует часто, что позволит сэкономить время и деньги.

"В то же время визовый сбор теперь составляет 80 евро. Это увеличение первое с 2006 года и соответствует уровню инфляции. Визовый сбор по-прежнему не взимается с детей младше 6 лет, как это было и в прежних правилах, - отметил Дирк Шубель. - Визовый сбор для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 12 лет остается на уровне половины от стандартного визового сбора, соответственно, увеличивается до 40 евро".

При этом глава представительства ЕС подчеркнул: "Увеличение общего визового сбора не влияет на пониженный визовый сбор (35 евро), установленный в соглашениях об упрощении визового режима, заключенных между ЕС и рядом третьих стран. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима вместе с соглашением о реадмиссии 8 января 2020 года, но эти два соглашения пока не вступили в силу. Они будут заключены после получения согласия Европейского парламента. После вступления в силу этих двусторонних соглашений плата за шенгенскую визу для граждан Беларуси будет автоматически и навсегда снижена до 35 евро".

В то же время, до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима к белорусским заявителям будет применяться визовый сбор в размере 80 евро. "В ответ на запрос Беларуси, адресованный странам ЕС, Европейский союз пришел к выводу, что временное "замораживание" визового сбора для граждан Беларуси юридически невозможно для Евросоюза", - сказал Дирк Шубель.

Руководитель представительства ЕС также пояснил: "В течение этого переходного периода консульства стран ЕС в Беларуси будут максимально использовать возможности гибкого подхода в рамках действующих визовых правил. Это позволит консулам не взимать визовые сборы для определенных категорий заявителей в отдельных случаях. На практике это может касаться, например, детей или поездок в целях развития культурного, спортивного, внешнеполитического и других видов сотрудничества".

Дирк Шубель обратил внимание, что многие страны ЕС лидируют в сфере туризма. С 2009 года количество заявок на получение виз в ЕС увеличилось на 57% - с 10,2 млн до более чем 16 млн в 2018-м.-0-