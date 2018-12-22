Консультативный орган в таможенной сфере планируется создать при ГТК

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультативный орган в таможенной сфере планируется создать при Государственном таможенном комитете Беларуси, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя ГТК Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Указ "О таможенном регулировании" предусматривает создание при Государственном таможенном комитете консультативного органа для взаимодействия с лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченными экономическими операторами, их ассоциациями и объединениями в целях повышения эффективности таможенного контроля. Порядок функционирования такого консультативного органа будет определен правительством", - сказал Владимир Орловский.

/Будет дополнено/.-0-