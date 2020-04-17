Консультативный совет ТПП ЕАЭС может стать штабом для аккумулирования проблем бизнеса - Мясникович

17 апреля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Консультативный совет торгово-промышленных палат государств ЕАЭС может стать штабом для аккумулирования проблем бизнеса. Такое мнение высказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на заседании совета ТПП, которое проходило сегодня в БелТПП в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Консультативный совет палат может стать своеобразным штабом для аккумулирования проблем бизнеса и выработки предложений для правительств государств и Евразийской экономической комиссии. Необходимо подумать о создании организационно структурированной формы интеграции торгово-промышленных палат ЕАЭС, чтобы выражать консолидированное мнение нанимателей наших стран. Когда мы реально подойдем к созданию безбарьерного рынка труда, эту задачу придется решать в любом случае. Подумайте над этим предложением", - отметил Михаил Мясникович, обращаясь к руководителям ТПП.

Также председатель Коллегии ЕЭК выразил беспокойство тем, что "отдельные национальные регуляторы в это непростое время принимают односторонние решения о поддержке собственной экономики". "Безусловно, это все должно сопровождаться взаимными консультациями, для этого есть соответствующие регламенты, поэтому такие решения должны быть в обязательном порядке согласованы. Если это не делается, то получается, что поддержка собственной экономики или отдельных субъектов макроэкономики зачастую создает дополнительный ряд трудностей для партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Естественно, это все провоцирует принятие ответных мер. Этого, на наш взгляд, не должно быть", - подчеркнул он.-0-