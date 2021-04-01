1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультации по подготовке к ЦТ в учреждениях общего среднего образования пройдут 11-15 июня, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА директор Национального института образования Валентина Гинчук.

"Уже не первый год после проведения выпускных вечеров для одиннадцатиклассников в учреждениях общего среднего образования по запросам выпускников и их родителей организуются консультации по подготовке к централизованному тестированию. Эта практика хорошо зарекомендовала себя в прошлом году и будет продолжена. Выпускные вечера планируется провести 10 июня, а с 11 по 15 июня в учреждениях общего среднего образования будут проведены консультации по подготовке к ЦТ", - рассказала Валентина Гинчук.

По ее словам, программы вступительных испытаний, по которым проводится централизованное тестирование по всем учебным предметам, соответствуют учебным программам. "Все программы вступительных испытаний размещены на Национальном образовательном портале, доступны для всех заинтересованных, - отметила директор института. - Программы вступительных испытаний составлены в соответствии с требованиями учебных программ, по которым учились нынешние одиннадцатиклассники".

Для того чтобы можно было подготовиться к ЦТ, повторить необходимый учебный материал на Национальном образовательном портале размещены электронные версии всех учебных пособий, которые актуальны для подготовки к централизованному тестированию в 2021 году. "В помощь абитуриентам по учебным предметам математика, физика и химия размещены видеоматериалы, которые были подготовлены в рамках соглашения между Министерством образования и МТС. Десять наиболее сложных учебных тем по каждому из указанных предметов нашли отражение в этих видеоматериалах, они могут оказать хорошую помощь в подготовке к централизованному тестированию", - добавила Валентина Гинчук.-0-

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