Контакт-центр БЖД за год обработал почти 2 млн запросов

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За год работы в контакт-центр Белорусской железной дороги по всем каналам обслуживания поступило почти 2 млн запросов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Чаще всего граждане обращались в контакт-центр за справочной информацией (1 млн 364 тыс. запросов) и для того, чтобы забронировать места на пассажирские поезда (около 430 тыс. запросов).

Контакт-центр Белорусской железной дороги был открыт в июле 2018 года в Могилеве для представления круглосуточной оперативной информации, а также консультирования граждан по вопросам организации пассажирских перевозок. В целях повышения качества обслуживания с момента открытия контакт-центра был значительно расширен перечень каналов связи с пассажирами. На данный момент их пять: это телефонная связь, электронная почта, форма обратной связи "Задать вопрос специалистам контакт-центра" на сайте БЖД, а также аудио- и видеосвязь через справочные терминалы, мессенджеры.

Дополнительно для потребителей с нарушением слуха организован канал связи с контакт-центром на языке жестов через приложение Skype по ссылкам, размещенным на официальном сайте БЖД в разделе "105 Контакт-центр".

Белорусская железная дорога продолжает совершенствовать процесс предоставления услуг контакт-центром. В настоящее время ведется работа по внедрению автоматизированного контроля качества обслуживания пассажиров.-0-