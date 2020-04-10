10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции. Об этом сегодня журналистам сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Богдан отметила, что Минздрав разрешил контактам первого уровня находиться на самоизоляции дома. "Нами принято решение, что контакты первого уровня при наличии отрицательных результатов будут находиться в течение 14 дней дома", - сказала она. Им будет выдаваться листок нетрудоспособности. "Разрешено выдавать его на период до 14 дней", - добавила замминистра.

Люди будут находиться под медицинским наблюдением. "Мы будем проводить тестирование таких пациентов на первый, седьмой и тринадцатый день", - отметила Елена Богдан. Медики за время наблюдения будут посещать таких пациентов три раза. Кроме того, им каждый день будут звонить участковые врачи, помощники врачей или участковые медсестры, чтобы уточнить состояние здоровья.

Елена Богдан напомнила, что Совет Министров на этой неделе принял постановление, которое определяет порядок, условия и правила поведения при самоизоляции.-0-